Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2021 ore 09 | 45

(Di venerdì 8 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 09:35 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INCIDENTE RISOLTO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI PRATICA DI MARE RESIDUE CODE DA POMEZIA A CASTELNO IN DIREZIONEPASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24TERAMO SI RALLENTA IN ENTRATA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PORTONACCIO ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE FLAMINA DAL RACCORDO A VIA DI DUE PONTI E SULLA COLOMBO DA VIALE CARLO LEVI AL PALASPORT TUTTO VERSO IL CENTRO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE DA LUNEDI’ 11 GENNAIO RIPRENDERANNO I LAVORI SERALI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA C DA SAN GIOVANNI AL COLOSSEO, DUNQUE DA LUNEDI’ ...