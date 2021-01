Trump: “Non andrò all’insediamento”. Biden: “Meglio, lui presidente incompetente”. Pelosi: “È instabile, non può avere i codici nucleari” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Per tutti quelli che l’hanno chiesto, non andrò all’inaugurazione del 20 gennaio”. A meno di due giorni dall’assalto al Campidoglio americano Donald Trump – riabilitato da Twitter dopo il blocco temporaneo dell’account, ribadisce che il prossimo 20 gennaio romperà la tradizione, disertando la cerimonia di insediamento. Un’assenza definita una “buona cosa” per Joe Biden che, nel corso di una conferenza stampa, ha commentato: “Non è idoneo per questo ruolo, è uno dei presidenti più incompetenti di sempre”. Al contrario, ha aggiunto riferendosi al vicepresidente Pence, “Mike è benvenuto”. E sempre sul sito di microblogging Trump lancia un messaggio ai suoi sostenitori, “75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato per me, per l’America first, per renderla di nuovo grande”. Loro, continua, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Per tutti quelli che l’hanno chiesto, nonall’inaugurazione del 20 gennaio”. A meno di due giorni dall’assalto al Campidoglio americano Donald– riabilitato da Twitter dopo il blocco temporaneo dell’account, ribadisce che il prossimo 20 gennaio romperà la tradizione, disertando la cerimonia di insediamento. Un’assenza definita una “buona cosa” per Joeche, nel corso di una conferenza stampa, ha commentato: “Non è idoneo per questo ruolo, è uno dei presidenti più incompetenti di sempre”. Al contrario, ha aggiunto riferendosi al vicePence, “Mike è benvenuto”. E sempre sul sito di microblogginglancia un messaggio ai suoi sostenitori, “75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato per me, per l’America first, per renderla di nuovo grande”. Loro, continua, ...

borghi_claudio : Altro errore di Trump? Consentire che i social potessero censurarlo in questo modo così becero. Impossibile che non… - VittorioSgarbi : #america #censura Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democ… - stanzaselvaggia : Comunque deve essere dura passare dall’essere quello che ha il pulsante dell’atomica a quello che non ha più manco… - xxiletC : @andreapurgatori La malattia che afflige Trump è la malattia delle società attuali...non si possono escludere tempi… - VperVents : @luciano_conti @nonexpedit Le elezioni e quindi vuol credere che Facebook e Twitter sono alla testa di un'oscura ma… -