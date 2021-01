Scontri Roma-Feyenoord 2015: condannati 6 tifosi olandesi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati condannati sei tifosi del Feyenoord coinvolti nel febbraio del 2015 negli Scontri di Piazza di Spagna a margine del match di Europa League contro la Roma. Gli olandesi sono stati condannati dal tribunale a pene dai 3 anni e 8 mesi a 4 anni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (per due di loro). I tifosi sono stati condannati inoltre a risarcire il Codacons, parte civile nel processo, con 3000 euro di indennizzo, oltre al risarcimento delle spese legali pari a 2400 euro. “Faremo appello, ci sono molte contraddizioni nelle testimonianze degli operanti che non hanno potuto individuare chi nella folla lanciava oggetti”, hanno spiegato gli avvocati difensori Giovanni ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono statiseidelcoinvolti nel febbraio delneglidi Piazza di Spagna a margine del match di Europa League contro la. Glisono statidal tribunale a pene dai 3 anni e 8 mesi a 4 anni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (per due di loro). Isono statiinoltre a risarcire il Codacons, parte civile nel processo, con 3000 euro di indennizzo, oltre al risarcimento delle spese legali pari a 2400 euro. “Faremo appello, ci sono molte contraddizioni nelle testimonianze degli operanti che non hanno potuto individuare chi nella folla lanciava oggetti”, hanno spiegato gli avvocati difensori Giovanni ...

