Prima Stellantis, poi la vendita di Iveco. Il disimpegno degli Agnelli (Di venerdì 8 gennaio 2021) A pochi giorni dalla nascita di Stellantis, dove Fca non ha più un ruolo centrale e di comando, ecco la notizia della cessione di Iveco. Ci stiamo preparando all'addio degli Agnelli dal mondo industriale dei motori? Sono trascorsi solo pochi giorni dal 4 gennaio, quando le assemblee degli azionisti di Fca e Psa hanno dato il via libera alla storica fusione tra le due case automobilistiche, e un'altra notizia scuote l'industria delle quattro ruote. Questa volta non si tratta di automobili ma dei veicoli commerciali degli Agnelli: in particolare dell'Iveco, destinata ad essere venduta ad un'azienda statale cinese. Iveco fa parte del gruppo Cnh Industrial, a sua volta controllato dalla famiglia torinese attraverso Exor. Secondo le ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 gennaio 2021) A pochi giorni dalla nascita di, dove Fca non ha più un ruolo centrale e di comando, ecco la notizia della cessione di. Ci stiamo preparando all'addiodal mondo industriale dei motori? Sono trascorsi solo pochi giorni dal 4 gennaio, quando le assembleeazionisti di Fca e Psa hanno dato il via libera alla storica fusione tra le due case automobilistiche, e un'altra notizia scuote l'industria delle quattro ruote. Questa volta non si tratta di automobili ma dei veicoli commerciali: in particolare dell', destinata ad essere venduta ad un'azienda statale cinese.fa parte del gruppo Cnh Industrial, a sua volta controllato dalla famiglia torinese attraverso Exor. Secondo le ...

filippo51174 : RT @f_burla: Se c'è arrivato Bentivogli, epigono 'sindacale' della stagione prima renziana (quella che ci ha lasciato in eredità il fallime… - f_burla : Se c'è arrivato Bentivogli, epigono 'sindacale' della stagione prima renziana (quella che ci ha lasciato in eredità… - ilmessaggeroit : Dongfeng e Faw, le cinesi interessate all’italia dei motori. La prima quarto azionista Stellantis, l... - infoiteconomia : Stellantis, Grimaldi (LUV): “Per ora FCA è prima solo per cassa integrazione” - Alfonso1958 : @antoniomisiani Ci si poteva pensare prima, quando lo Stato regalava enormi risorse a FIAT/FCA senza alcun vincolo.… -