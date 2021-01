Meteo Roma del 08-01-2021 ore 06:10 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al Nord impostabile ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori locali piogge non escluse sulla Liguria occidentale e con neve sull’Appennino settentrionale fino a bassa quota al centro giorno con tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio a tratti anche compatta deboli piogge e possibili tra Toscana e Lazio specie lungo le coste al sud tempo instabile al mattino con piogge e soprattutto su Campania Basilicata e Puglia fenomeni su tutte le regioni al pomeriggio e poi in serata ad esclusione della Sicilia della Calabria meridionale temperature minime e massime in calo al centro-nord elevamento all’estremo Sud le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al Nord impostabile ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori locali piogge non escluse sulla Liguria occidentale e con neve sull’Appennino settentrionale fino a bassa quota al centro giorno con tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio a tratti anche compatta deboli piogge e possibili tra Toscana e Lazio specie lungo le coste al sud tempo instabile al mattino con piogge e soprattutto su Campania Basilicata e Puglia fenomeni su tutte le regioni al pomeriggio e poi in serata ad esclusione della Sicilia della Calabria meridionale temperature minime e massime in calo al centro-nord elevamento all’estremo Sud le previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano ...

