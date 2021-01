Mattino 5 | Federica Panicucci zittisce Matteo Bassetti ” a me proprio non lo deve dire … “

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ormai non si parla che di covid, del virus in sé e di tutto ciò che comporta, delle ripercussioni che si stanno avendo a livello economico e sociale e della prevedibilità di una fine che, purtroppo, ad oggi, appare ancora lontana. Per fortuna è arrivato il vaccino che sta dando grandi speranze anche se, anche in questo campo non mancano le problematiche relative alla quantità di vaccini che stanno arrivando, allo stato insufficienti, alle siringhe, alcune delle quali non appropriate e anche a quella parte di italiani che non intende vaccinarsi. E, se non si raggiunge la percentuale necessaria di vaccinati, anche questa misura potrebbe non essere servita a molto. Insomma, attorno a questo virus che ci ha immobilizzati e feriti nel profondo ancora non si vede una via d’uscita, almeno a breve.ospite da...