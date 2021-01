Marco Aurelio Fontana, questione di stile: «Con la mia bicicletta, ovunque» (Di venerdì 8 gennaio 2021) È stato il primo italiano a vincere una medaglia olimpica nella storia della mountain bike maschile. Ed è stato anche il primo pilota ad indossare nelle gare di cross country i baggy shorts: il «braghino largo», come lo chiama lui. Bicicletta quindi, ma non solo. Marco Aurelio Fontana ha gareggiato per oltre vent’anni, ha vinto mondiali ed europei – oltre appunto al bronzo di Londra 2012 – poi l’amore per le due ruote lo ha spinto oltre, fuori dalle competizioni agonistiche. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 gennaio 2021) È stato il primo italiano a vincere una medaglia olimpica nella storia della mountain bike maschile. Ed è stato anche il primo pilota ad indossare nelle gare di cross country i baggy shorts: il «braghino largo», come lo chiama lui. Bicicletta quindi, ma non solo. Marco Aurelio Fontana ha gareggiato per oltre vent’anni, ha vinto mondiali ed europei – oltre appunto al bronzo di Londra 2012 – poi l’amore per le due ruote lo ha spinto oltre, fuori dalle competizioni agonistiche.

miloezio : RT @stoicismo_: 'Quanto tempo risparmia chi non sta a guardare ciò che il suo vicino dice o pensa.?' - Marco Aurelio - TSUltron : RT @raikov517: Tremenda take del mismisimo Marco Aurelio - raikov517 : Tremenda take del mismisimo Marco Aurelio - chonxkmila : Marco AUrelio - Daniela88600278 : RT @stoicismo_: 'Quanto tempo risparmia chi non sta a guardare ciò che il suo vicino dice o pensa.?' - Marco Aurelio -

Il mountain biker lombardo, bronzo olimpico nel 2012, ha mollato l’agonismo per dedicarsi interamente al suo progetto, «My Vision»: «Condivido la mia passione creando contenuti». Dalle prime impennate ...

