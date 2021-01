Lorella Cuccarini positiva al Covid | ad «Amici 20» si collegherà da casa

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sta bene ed è asintomatica Lorella Cuccarini, che ha scoperto di essere positiva al coronavirus attraverso uno dei tamponi di routine alla quale si è sottoposta in vista del suo impegno ad Amici, che andrà in onda come sempre nel pomeriggio di sabato 9 gennaio. La notizia è arrivata poche ore dopo il risultato, confermata dell’Adnkronos che ha anche detto che Lorella si è collegata da casa per la registrazione della puntata.