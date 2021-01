L’album di Elodie, “This is Elodie” è il disco di una donna più venduto del 2020 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anno da record per l’artista Il 2020 si è chiuso molto bene per Elodie che tra l’altro affronterà il 2021 con la “sfida” della co – conduzione di Sanremo per una sera. Leggi anche: Sanremo, il compenso di Zlatan Ibrahimovic L’anno appena passato è iniziato con la pubblicazione del progetto discografico “This is Elodie”, certificato disco d’oro, che ottiene il riconoscimento di disco di una donna più acquistato negli ultimi 12 mesi (classifica annuale FIMI/Gfk) e vende oltre mezzo milione di copie di singoli estratti. Tra le canzoni più apprezzate, “Andromeda” (disco di platino), presentata al 70° Festival di Sanremo, e “Guaranà” (doppio disco di platino) sono rientrate nella Top10 dei ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anno da record per l’artista Ilsi è chiuso molto bene perche tra l’altro affronterà il 2021 con la “sfida” della co – conduzione di Sanremo per una sera. Leggi anche: Sanremo, il compenso di Zlatan Ibrahimovic L’anno appena passato è iniziato con la pubblicazione del progettografico “is”, certificatod’oro, che ottiene il riconoscimento didi unapiù acquistato negli ultimi 12 mesi (classifica annuale FIMI/Gfk) e vende oltre mezzo milione di copie di singoli estratti. Tra le canzoni più apprezzate, “Andromeda” (di platino), presentata al 70° Festival di Sanremo, e “Guaranà” (doppiodi platino) sono rientrate nella Top10 dei ...

YolBlog : #ELODIE - l'#album THIS IS ELODIE ottiene il riconoscimento di disco di una #donna più acquistato - benditador_ : this is elodie è l'album di una donna più venduto del 2020 e nuova genesi di gaia è il terzo album più venduto - conglomerato : Persona di Marra l’album più venduto This Is Elodie l’album di una donna più venduto C.V.D. - VirginiaGarbar1 : @fedeedoscana E comunque l’hype verso un cantante “nuovo” è sempre enorme rispetto a un cantante che c’è da molto t… -

Ultime Notizie dalla rete : L’album Elodie LE 100 DONNE ITALIANE DEL 2020 WelfareNetwork