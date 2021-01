Jason Kay dei Jamiroquai sull’attacco a Washington: “So che pensate di avermi visto ma non ero io” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Jason Kay dei Jamiroquai sull’attacco a Washington smentisce la sua presenza. Il dubbio era emerso in seguito alla condivisione di alcuni scatti, che hanno fatto il giro del mondo. Tra gli artefici dell’attacco a Washington anche una persona del tutto simile a Jason Kay che sfoggiava un copricapo con le corna, che i fan dei Jamiroquai hanno associato al gruppo. Qualche ora dopo la divulgazione delle immagini dell’irruzione al Campidoglio americano, è arrivato in rete un video di Jason Kay dei Jamiroquai sull’attacco a Washington in cui viene smentita categoricamente la sua presenza tra i manifestanti. L’uomo immortalato nelle foto in questione ha effettivamente qualche tratto a lui somigliante e il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021)Kay deismentisce la sua presenza. Il dubbio era emerso in seguito alla condivisione di alcuni scatti, che hanno fatto il giro del mondo. Tra gli artefici dell’attacco aanche una persona del tutto simile aKay che sfoggiava un copricapo con le corna, che i fan deihanno associato al gruppo. Qualche ora dopo la divulgazione delle immagini dell’irruzione al Campidoglio americano, è arrivato in rete un video diKay deiin cui viene smentita categoricamente la sua presenza tra i manifestanti. L’uomo immortalato nelle foto in questione ha effettivamente qualche tratto a lui somigliante e il ...

