Gori ci mette una pezza: non volevo offendere. Ma il suo tweet sui proletari resta un segno dei tempi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giorgio Gori ha espresso la puzzetta sotto il naso della sinistra radical chic con il suo tweet sui trumpisti che assaltavano Capitol Hill. Un testo destinato a restare pur nella sua brevità come il segno tangibile della trasformazione della sinistra: “Chi sono? proletari mi verrebbe da dire. Poveracci poco istruiti, marginali, facilmente manipolabili, junk food e fake news, marionette nelle mani di uno sciagurato che li ha usati per il suo potere. È così che si diventa fascisti?”. Con un semplice tweet Gori ha tolto l’aureola sacra e ideologica a un termine, “proletari”, che per tutto il Novecento aveva infiammato le masse di sinistra. E ha cercato poi di correre ai ripari, di fatto confermando il suo essere esponente di una sinistra elitaria e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giorgioha espresso la puzzetta sotto il naso della sinistra radical chic con il suosui trumpisti che assaltavano Capitol Hill. Un testo destinato are pur nella sua brevità come iltangibile della trasformazione della sinistra: “Chi sono?mi verrebbe da dire. Poveracci poco istruiti, marginali, facilmente manipolabili, junk food e fake news, marionette nelle mani di uno sciagurato che li ha usati per il suo potere. È così che si diventa fascisti?”. Con un sempliceha tolto l’aureola sacra e ideologica a un termine, “”, che per tutto il Novecento aveva infiammato le masse di sinistra. E ha cercato poi di correre ai ripari, di fatto confermando il suo essere esponente di una sinistra elitaria e ...

robot_corno : RT @Tantopecapisse: L’alto lignaggio e la cultura della famiglia di @giorgio_gori passa per le corna che mette e i pastoni della cognata ra… - Tantopecapisse : L’alto lignaggio e la cultura della famiglia di @giorgio_gori passa per le corna che mette e i pastoni della cognata raccomandata. - DavidG__ : @giorgio_gori Ma non è un l'espressione proletari che undigna Gori. E'un proprio il senso di superiorità di chi gua… - controcorrenteT : @AntonioBergami4 Ah okok ahahah, beh si è totalmente delirato, alla faccia della sinistra proletaria si mette pure… - OigresAilgaM : @giorgio_gori Ma chi è lei per giudicare centinaia di persone di cui non conosce nulla?Magari ha ragione, ma estern… -

Ultime Notizie dalla rete : Gori mette Gori ci mette una pezza: non volevo offendere. Ma il suo tweet sui proletari resta un segno dei... Il Secolo d'Italia A Gori scappa la frizione sui «proletari» di Trump, ma il suo tweet parla della crisi della sinistra

Come era successo per la Brexit, il sindaco di Bergamo si lancia in giudizi senza mezze misure e si scatena una bufera sui social. La condanna dell’assalto al Campidoglio e le parole che non sono piac ...

Una lettura on line per celebrare i 110 anni dalla morte di Pietro Gori

rosignano. Alle 6.30 della mattina dell’8 gennaio 1911, a Portoferraio, a soli 46 anni d’età, si spenge, ucciso dalla tubercolosi, Pietro Gori. Da lì le sue spoglie vennero trasportate al cimitero di ...

Come era successo per la Brexit, il sindaco di Bergamo si lancia in giudizi senza mezze misure e si scatena una bufera sui social. La condanna dell’assalto al Campidoglio e le parole che non sono piac ...rosignano. Alle 6.30 della mattina dell’8 gennaio 1911, a Portoferraio, a soli 46 anni d’età, si spenge, ucciso dalla tubercolosi, Pietro Gori. Da lì le sue spoglie vennero trasportate al cimitero di ...