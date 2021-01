Gli Usa saranno una democrazia in crisi, ma la Cina non è il nuovo modello di riferimento (Di venerdì 8 gennaio 2021) I fatti di Capitol Hill stanno facendo traballare gli equilibri mondiali. L’autoproclamata più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti d’America, vive una crisi d’immagine che in realtà non nasce dal tentato colpo di stato di due giorni fa, ma che è frutto di un percorso che va avanti da anni e che in quei disordini ha trovato la sua massima espressione. Un presidente che durante tutto il suo mandato ha attaccato lo stato di diritto e ha svilito le istituzioni e che ora è stato bloccato su tutti i social per la violenza dei suoi messaggi è la migliore fotografia dello stato in cui versa la democrazia americana. Il modello Usa, quello studiato sui libri di storia ed esportato all’estero, si sta rivelando molto meno modello di quanto si pensava e questo apre un vuoto importante nella geopolitica ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) I fatti di Capitol Hill stanno facendo traballare gli equilibri mondiali. L’autoproclamata più grandedel mondo, gli Stati Uniti d’America, vive unad’immagine che in realtà non nasce dal tentato colpo di stato di due giorni fa, ma che è frutto di un percorso che va avanti da anni e che in quei disordini ha trovato la sua massima espressione. Un presidente che durante tutto il suo mandato ha attaccato lo stato di diritto e ha svilito le istituzioni e che ora è stato bloccato su tutti i social per la violenza dei suoi messaggi è la migliore fotografia dello stato in cui versa laamericana. IlUsa, quello studiato sui libri di storia ed esportato all’estero, si sta rivelando molto menodi quanto si pensava e questo apre un vuoto importante nella geopolitica ...

