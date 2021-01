Filippo Nardi invoca la cacciata di Antonella Elia dal GF Vip: “Vergognosa, triste, sola e invidiosa” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Filippo Nardi condanna il comportamento di Antonella Elia Dopo aver dato della bugiarda a Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi è tornato a tuonare contro un’altra protagonista del Grande Fratello Vip 5: l’opinionista Antonella Elia. All’ex gieffino non è piaciuto per nulla l’attacco della bionda a Samantha De Grenet in occasione del 31esimo appuntamento. Oltre al conte inglese anche tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e non si sono scagliati contro l’ex ragazza di Non è la Rai. Lunedì sera quest’ultima si è dimenticata cosa dia l’educazione dando alla De Grenet della regina del Gorgonzola, ma anche della grassa e della vecchia. Offese gratuite che hanno scatenato una crisi di pianto alla gieffina subito dopo la diretta su Canale 5. L’ex ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 8 gennaio 2021)condanna il comportamento diDopo aver dato della bugiarda a Maria Teresa Ruta,è tornato a tuonare contro un’altra protagonista del Grande Fratello Vip 5: l’opinionista. All’ex gieffino non è piaciuto per nulla l’attacco della bionda a Samantha De Grenet in occasione del 31esimo appuntamento. Oltre al conte inglese anche tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e non si sono scagliati contro l’ex ragazza di Non è la Rai. Lunedì sera quest’ultima si è dimenticata cosa dia l’educazione dando alla De Grenet della regina del Gorgonzola, ma anche della grassa e della vecchia. Offese gratuite che hanno scatenato una crisi di pianto alla gieffina subito dopo la diretta su Canale 5. L’ex ...

