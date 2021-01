Caso Genovese | sale il numero delle vittime | ora sono 6

SkyTG24 : Caso Genovese, ragazza conferma a pm: 'Abusi durante festino' - infoitinterno : Caso Genovese, un'altra ragazza conferma ai pm: 'Abusi durante un festino' - infoitinterno : Caso Genovese, sentita in Procura la ragazza che a dicembre ha denunciato per stupro l’imprenditore - SecolodItalia1 : Caso Genovese, un’altra ragazza conferma ai pm gli abusi, la droga e il sesso nel copione dell’orrore… - rep_milano : Caso Genovese, un'altra ragazza conferma ai pm: 'Abusi durante un festino' [aggiornamento delle 15:08] -

Sono sei, ad oggi, le ragazze che dichiarano di essere state vittime di abusi sesuali da parte di Alberto Genovese ...E' stata ascoltata per circa tre ore una delle presunte vittime di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato il 6 novembre per aver seviziato (il 10 ottobre) una 18enne in casa sua dopo un party a ba ...