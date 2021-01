Camerun | attacco di Boko Haram con donna kamikaze | 13 morti in un villaggio Tra loro 8 bimbi

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un altrodiin:, dopo quello che il 4 gennaio ha ucciso tre membri delle forze di autodifesa in un: 13 civili, tra cui otto bambini, sonooggi, sempre nel nord del Paese, dopo che unasi è fatta esplodere in undi. Il nord delsubisce le incursioni dei miliziani jihadisti dalla vicina Nigeria, dove, alleata dell’Isis, ha ucciso oltre 36 mila persone, la maggior parte delle quali in Nigeria dall’inizio dei suoi attacchi nel 2009. I blitz degli islamisti si sono poi diffusi nei Paesi confinanti di Ciad,e Niger, colpito anche da jihadisti provenienti dal Mali. ...

