Calcio: Maicon torna a giocare in Italia, in Serie D (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA, 08 GEN - Felice di essere tornato in Italia con mio figlio, sono carico per questa nuova avventura da giocatore", lo ha detto Maicon al suo ritorno in Italia. Sbarcato di mattina presto a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA, 08 GEN - Felice di essereto incon mio figlio, sono carico per questa nuova avventura da giocatore", lo ha dettoal suo ritorno in. Sbarcato di mattina presto a ...

AnsaVeneto : Calcio: Maicon torna a giocare in Italia, in Serie D. L'ex terzino di Roma e Inter 'sono carico per il Sona' #ANSA - CorSport : #Maicon sbarca a #Roma: “Pronto e carico per il #Sona. Contento di essere in Italia” - Lucatt_ : RT @ilmessaggeroit: #Maicon è sbarcato a Roma, va a giocare al #Sona in #SerieD: «Sono carico» - IlmsgitSport : #Maicon è sbarcato a Roma, va a giocare al #Sona in #SerieD: «Sono carico» - ilmessaggeroit : #Maicon è sbarcato a Roma, va a giocare al #Sona in #SerieD: «Sono carico» -