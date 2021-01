Benevento, ecco perché il suo simbolo è una strega (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si dice addirittura che debba la sua fondazione all’eroe greco Diomede, che sbarcò in Italia dopo la distruzione di Troia, portando con sé le zanne del mitico Cinghiale Calidonio in dono. Ma la città di Benevento, oltre ad essere legata ad alcune illustri leggende, è avvolta anche da un inquietante alone di mistero. Tra i suoi simboli (uno è, per l’appunto, il cinghiale stolato), spicca infatti l’immagine di una strega volante. Lo stesso che è anche possibile notare nello stemma della sua squadra di calcio. Ma perché proprio una strega? La strega, simbolo di Benevento Tutto ha origine sulle sponde del fiume Sabato, dove sorge il famoso “Noce di Benevento”, un antico e sempreverde albero di noce, che in passato era stato consacrato al dio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si dice addirittura che debba la sua fondazione all’eroe greco Diomede, che sbarcò in Italia dopo la distruzione di Troia, portando con sé le zanne del mitico Cinghiale Calidonio in dono. Ma la città di, oltre ad essere legata ad alcune illustri leggende, è avvolta anche da un inquietante alone di mistero. Tra i suoi simboli (uno è, per l’appunto, il cinghiale stolato), spicca infatti l’immagine di unavolante. Lo stesso che è anche possibile notare nello stemma della sua squadra di calcio. Maproprio una? LadiTutto ha origine sulle sponde del fiume Sabato, dove sorge il famoso “Noce di”, un antico e sempreverde albero di noce, che in passato era stato consacrato al dio ...

