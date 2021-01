Amici 20, litigi in casona. Raffaele: “si deve togliere dalla mia vista” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella puntata di oggi, venerdì 8 gennaio, del daytime di Amici 20 andata in onda alle ore 16:10 su Canale cinque abbiamo assistito ad una forte litigata che è avvenuta tra i tre membri del team di Arisa: Raffaele, Arianna e Federica La Rocca (in arte Kika). In particolar modo, il cantante ventenne nato a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, ha inveito contro la diciannovenne romana per aver riportato alla coach lucana dei fatti che non corrispondono a verità. Il professore di canto Rudy Zerbi, infatti, ha proposto una sfida che coinvolgeva tutti e tre gli aspiranti cantanti di Amici 20 e formatori della squadra di Arisa. La giurata è chiamata a scegliere chi dei suoi tre allievi dovrà gareggiare contro la cantante che il collega ha visionato durante i casting. Questa proposta di Rudy aveva già creato abbastanza scompiglio tra i ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella puntata di oggi, venerdì 8 gennaio, del daytime di20 andata in onda alle ore 16:10 su Canale cinque abbiamo assistito ad una forte litigata che è avvenuta tra i tre membri del team di Arisa:, Arianna e Federica La Rocca (in arte Kika). In particolar modo, il cantante ventenne nato a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, ha inveito contro la diciannovenne romana per aver riportato alla coach lucana dei fatti che non corrispondono a verità. Il professore di canto Rudy Zerbi, infatti, ha proposto una sfida che coinvolgeva tutti e tre gli aspiranti cantanti di20 e formatori della squadra di Arisa. La giurata è chiamata a scegliere chi dei suoi tre allievi dovrà gareggiare contro la cantante che il collega ha visionato durante i casting. Questa proposta di Rudy aveva già creato abbastanza scompiglio tra i ...

