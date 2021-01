A casa con marijuana. Arresto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso della giornata di martedì 5 gennaio gli agenti della sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile di Trieste hanno effettuato una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Trieste nei confronti di alcuni soggetti emersi nell’ambito di attività investigative a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Tra questi, un ragazzo classe 1981, commerciante, incensurato, dimorante a Trieste è stato trovato in possesso di stupefacenti e di una somma in contante. In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane termosaldato contenente marijuana del peso di oltre 100 grammi; un barattolo custodito in altra stanza con della marijuana sfusa per un peso prossimo ai 100 grammi; un fungo essiccato che si ritiene allucinogeno; un bilancino di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso della giornata di martedì 5 gennaio gli agenti della sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile di Trieste hanno effettuato una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Trieste nei confronti di alcuni soggetti emersi nell’ambito di attività investigative a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Tra questi, un ragazzo classe 1981, commerciante, incensurato, dimorante a Trieste è stato trovato in possesso di stupefacenti e di una somma in contante. In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane termosaldato contenentedel peso di oltre 100 grammi; un barattolo custodito in altra stanza con dellasfusa per un peso prossimo ai 100 grammi; un fungo essiccato che si ritiene allucinogeno; un bilancino di ...

alaskaHQ : Davanti al Campidoglio un minuto fa,Antonio Di Bella collegato in diretta con il Tg3 cacciato da un manifestante in… - fanpage : ?? Donald #Trump potrebbe essere rimosso dalla Casa Bianca #CapitalHill #Washington - SkyTG24 : Donald #Trump è stato bannato temporaneamente dai principali social media: dopo l'assalto al Congresso, a… - egorifera : Che dire colleghiamoci con Leo Gassman da casa Ciao tesoro come stai? Tutto apposto? Hai mangiato a pranzo? #amici20 - artefiliaca : per me ha ragione T, lui verrà ricordato per essere stato sé stesso E POI per il rapporto con francesco francesco v… -

Ultime Notizie dalla rete : casa con FA Cup, Aston Villa-Liverpool si giocherà: padroni di casa in campo con l'Under 23 Goal.com Anticipazioni GF Vip: Samantha De Grenet, confronto con un’influencer

Grande Fratello Vip puntata 11 gennaio 2021: arriva il confronto tra Samantha De Grenet e Carimadituttoedipiù Lunedì scorso c'è stato un durissimo ...

Trovato a casa con marijuana. Arresto

Nel corso della giornata di martedì 5 gennaio gli agenti della sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile di Trieste hanno ...

Grande Fratello Vip puntata 11 gennaio 2021: arriva il confronto tra Samantha De Grenet e Carimadituttoedipiù Lunedì scorso c'è stato un durissimo ...Nel corso della giornata di martedì 5 gennaio gli agenti della sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile di Trieste hanno ...