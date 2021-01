Zelda: Breath of the Wild 2 in un leak dubbio che svela il vero nome del sequel (Di giovedì 7 gennaio 2021) A quanto pare, all'interno di Nintendo c'è qualcuno che continua a far trapelare le possibili rivelazioni dei futuri Nintendo Direct. Questa volta è comparso un documento in cui si legge "SOLO PER USO INTERNO". Bene, sembra che il 2021 sia un grande anno per Nintendo, con il rumoreggiato Switch Pro in arrivo ad aprile, con supporto 4K, audio Bluetooth, una memoria da 256 GB e un "Dock Pro", il tutto al prezzo di 399 dollari secondo gli ultimi rumor. Nel frattempo, sul lato software, il nuovo leak svela una serie di sequel tanto attesi: Super Mario Odyssey 2, Splatoon 3, Bayonetta 3, un nuovo Metroid, un nuovo Kingdom Hearts, un nuovo Fire Emblem e Mario Kart 9. È come se qualcuno avesse fatto un elenco di tutti i giochi di cui si è parlato di più... Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) A quanto pare, all'interno di Nintendo c'è qualcuno che continua a far trapelare le possibili rivelazioni dei futuri Nintendo Direct. Questa volta è comparso un documento in cui si legge "SOLO PER USO INTERNO". Bene, sembra che il 2021 sia un grande anno per Nintendo, con il rumoreggiato Switch Pro in arrivo ad aprile, con supporto 4K, audio Bluetooth, una memoria da 256 GB e un "Dock Pro", il tutto al prezzo di 399 dollari secondo gli ultimi rumor. Nel frattempo, sul lato software, il nuovouna serie ditanto attesi: Super Mario Odyssey 2, Splatoon 3, Bayonetta 3, un nuovo Metroid, un nuovo Kingdom Hearts, un nuovo Fire Emblem e Mario Kart 9. È come se qualcuno avesse fatto un elenco di tutti i giochi di cui si è parlato di più... Leggi altro...

Un dubbio leak svelerebbe il Direct in cui sarà annunciata la data di lancio di Nintendo Switch Pro ed il titolo del sequel di Breath of the Wild.

Super Smash Bros. Ultimate: evento “Hyrule Warriors: L’era della calamità”

Con i tre nuovi Spiriti da Hyrule Warriors: L’era della calamità, tornano finalmente i contenuti inediti in Super Smash Bros. Ultimate.

