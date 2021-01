Vaccinazioni: in Toscana sono 27.451, di cui 5.516 praticate a ospiti delle Rsa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo i primi dati, il 79,9% delle somministrazioni sono state effettuate a operatori sanitari e sociosanitari, con una maggioranza femminile Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo i primi dati, il 79,9%somministrazionistate effettuate a operatori sanitari e sociosanitari, con una maggioranza femminile

Gwilbor : Dashboard #VaccinoAntiCovid della regione Toscana, ti interessa @Ruffino_Lorenzo? - pdvallearno : RT @EugenioGiani: Tutti in Toscana possiamo seguire il monitoraggio delle vaccinazioni anticovid in tempo reale attraverso il portale https… - CirianiCarlo : RT @EugenioGiani: Tutti in Toscana possiamo seguire il monitoraggio delle vaccinazioni anticovid in tempo reale attraverso il portale https… - PetrazzuoloF : RT @EugenioGiani: Tutti in Toscana possiamo seguire il monitoraggio delle vaccinazioni anticovid in tempo reale attraverso il portale https… - EugenioGiani : Tutti in Toscana possiamo seguire il monitoraggio delle vaccinazioni anticovid in tempo reale attraverso il portale… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Toscana Covid, 17.493 dosi somministrate. Un portale monitorerà le vaccinazioni: il 7 presentazione Toscana Notizie LIVE Coronavirus: Italia, 18.020 nuovi casi e sale il tasso di positività. Pentathlon: morto il presidente federale

LIVE Coronavirus: Italia, 18.020 nuovi casi e sale il tasso di positività. Pentathlon: morto il presidente federale Le principali notizie in Italia e nel mondo sulla pandemia Covid 19. In Italia oggi ...

Vaccini anti Covid, online il nuovo portale web per la consultazione in tempo reale dei dati

Il presidente Giani: “Un atto di assoluta trasparenza”. Con l’ultima consegna di oggi completata la seconda fornitura di quasi 25mila dosi. Alle ore 20 riapertura dell’agenda per chiunque lavori negli ...

LIVE Coronavirus: Italia, 18.020 nuovi casi e sale il tasso di positività. Pentathlon: morto il presidente federale Le principali notizie in Italia e nel mondo sulla pandemia Covid 19. In Italia oggi ...Il presidente Giani: “Un atto di assoluta trasparenza”. Con l’ultima consegna di oggi completata la seconda fornitura di quasi 25mila dosi. Alle ore 20 riapertura dell’agenda per chiunque lavori negli ...