USA | richieste sussidi disoccupazione in calo oltre attese

(Teleborsa) – Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 2 gennaio, i "claims" sono risultati pari a 787.000 unità, in calo di 13 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 790.000 (803.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per richieste a 800 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 818.750 unità in aumento di 18.750 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (837.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 26 dicembre, ...

(Teleborsa) - Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 2 gennaio, i claims sono risultati pari a 787.000 unità, in calo di 13 mila unità rispetto al ...

