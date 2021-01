“Tre settimane di lockdown totale”. Ci risiamo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il rischio esiste nonostante i numeri ad oggi non lo giustifichino. L’ipotesi è al vaglio del Comitato tecnico scientifico siciliano che potrebbe avanzare questa proposta al Presidente della Regione Nello Musumeci. Il governo della Regione ha, infatti, chiesto un parere che il Cts emetterà in serata. Sulla base di questo parere il Presidente della Regione prenderà le sue decisioni confrontandosi anche con il Ministro della salute Roberto Speranza. La situazione Oggi tutta Italia, Sicilia compresa, è in zona gialla. Nel fine settimana del 9 e 10 gennaio sarà in zona arancione. Da lunedì 11 tornerà la differenziazione fra colori. Allo stato attuale la Sicilia ha un indice Rt che la collocherebbe al margine superiore della zona gialla. Un indice che nella valutazione di venerdì, però, potrebbe collocarla, in base agli attuali paramentri, in zona arancione. Se non cambiano ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il rischio esiste nonostante i numeri ad oggi non lo giustifichino. L’ipotesi è al vaglio del Comitato tecnico scientifico siciliano che potrebbe avanzare questa proposta al Presidente della Regione Nello Musumeci. Il governo della Regione ha, infatti, chiesto un parere che il Cts emetterà in serata. Sulla base di questo parere il Presidente della Regione prenderà le sue decisioni confrontandosi anche con il Ministro della salute Roberto Speranza. La situazione Oggi tutta Italia, Sicilia compresa, è in zona gialla. Nel fine settimana del 9 e 10 gennaio sarà in zona arancione. Da lunedì 11 tornerà la differenziazione fra colori. Allo stato attuale la Sicilia ha un indice Rt che la collocherebbe al margine superiore della zona gialla. Un indice che nella valutazione di venerdì, però, potrebbe collocarla, in base agli attuali paramentri, in zona arancione. Se non cambiano ...

