“Succederà il 6 maggio 2022”. L’annuncio della Nasa mette i brividi e già fioccano previsioni choc (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si chiama 2009 JF1, ed è un asteroide scoperto dieci anni fa, che fa parte dei Phas, “potentially hazardous asteroid”, asteroidi potenzialmente pericolosi. Il corpo celeste ha un diametro di 130 metri ed è monitorato con particolare attenzione perché è fra quelli che potrebbero avvicinarsi al nostro pianeta. Si tratta di un Near Earth Object (Neo), “oggetto vicino alla Terra”, categoria che comprende corpi celesti (asteroidi, meteoroidi e comete) con un perielio (la distanza minima dal Sole) di 1,3 Unità Astronomiche, ossia poco meno di 200 milioni di chilometri.



