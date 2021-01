Recovery, ultime limature: testo non ancora inviato a ministri (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - La nuova bozza del Recovery Plan, "Ho sempre lavorato per raccogliere tutte le proposte migliorative su ogni tema o provvedimento sin qui adottato e così sarà anche in futuro, perché è questo che ci chiedono i cittadini. Questo vale, ovviamente, anche per il Recovery Plan. Nei giorni scorsi ho sollecitato le forze di maggioranza a far pervenire osservazioni e proposte utili a migliorare la prima bozza riguardante il nostro Piano nazione di Ripresa e Resilienza. Ho sempre inteso quella prima bozza come un documento utile ad avere una base tecnica di discussione per poi operare le scelte 'politiche' e dare una impronta strategica al nostro Pnrr", ha scritto il premier Giuseppe Conte Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - La nuova bozza delPlan, "Ho sempre lavorato per raccogliere tutte le proposte migliorative su ogni tema o provvedimento sin qui adottato e così sarà anche in futuro, perché è questo che ci chiedono i cittadini. Questo vale, ovviamente, anche per ilPlan. Nei giorni scorsi ho sollecitato le forze di maggioranza a far pervenire osservazioni e proposte utili a migliorare la prima bozza riguardante il nostro Piano nazione di Ripresa e Resilienza. Ho sempre inteso quella prima bozza come un documento utile ad avere una base tecnica di discussione per poi operare le scelte 'politiche' e dare una impronta strategica al nostro Pnrr", ha scritto il premier Giuseppe Conte

Adnkronos : #Recovery, ultime limature: testo non ancora inviato a ministri - TV7Benevento : **Recovery: testo non ancora inviato a ministri, ultime limature**... - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Recovery Plan, raddoppiano i fondi per la sanità: 18 miliardi: La nuova bozza, modificata dal Mef, dovra ora… - NurseTimes : ?? Nurse Times Recovery Plan, raddoppiano i fondi per la sanità: 18 miliardi: La nuova bozza, modificata dal Mef, do… - sy_healthy : RT @StaseraItalia: L'ex Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a #StaseraItalia commenta le ultime notizie sul possibile utilizzo del Recov… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery ultime Recovery, ultime limature: testo non ancora inviato a ministri Adnkronos Recovery, ultime limature: testo non ancora inviato a ministri

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – La nuova bozza del Recovery Plan, , non è stato ancora inviato ai ministri. Si lavora, spiegano infatti fonti di governo mentre da Iv rendono noto di non aver ancora ricevut ...

Recovery: fonti Iv, 'ancora non ricevuto testo'

Roma, 7 gen (Adnkronos) - Italia viva non ha ancora ricevuto il testo del Recovery Plan. E' quanto specificano fonti di Iv.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – La nuova bozza del Recovery Plan, , non è stato ancora inviato ai ministri. Si lavora, spiegano infatti fonti di governo mentre da Iv rendono noto di non aver ancora ricevut ...Roma, 7 gen (Adnkronos) - Italia viva non ha ancora ricevuto il testo del Recovery Plan. E' quanto specificano fonti di Iv.