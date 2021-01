Pierpaolo Pretelli, l’ex svela perché tra loro è finita: di che si tratta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sembrava essere possibili un ritorno di fiamma tra Pierpaolo Pretelli e l’ex, lei a Casa Chi ha però rivelato il vero motivo che ha causato la loro rottura Ariadna Romero è stato ospite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sembrava essere possibili un ritorno di fiamma tra, lei a Casa Chi ha però rivelato il vero motivo che ha causato larottura Ariadna Romero è stato ospite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

