Orlando Magic, terribile infortunio per Markelle Fultz (Di giovedì 7 gennaio 2021) La carriera di Markelle Fultz stava per decollare ma è arrivata l’ennesima batosta. Questa notte nella sfida interna contro i Cavs, vinta 105-94 dai padroni di casa, la scelta numero 1 al draft 2018 è stata costretta a lasciare il campo dopo solo 4:25 dalla palla a due. L’esito degli esami è pessimo: rottura del legamento crociato anteriore e stagione finita. Un vero peccato dato che la guardia dei Magic stava giocando una stagione discreta a 12.9 punti e 5.4 assist di media. Il giocatore nella sua seppur giovane carriera è stato tormentato da problemi fisici e la speranza è che non subisca l’ennesimo contraccolpo psicologico. Lorenzo Mundi Photo credits per ulteriori aggiornamenti sul mondo del basket, clicca quiseguici sulla nostra pagina Facebookper tutte le news iscriviti a Metropolitan Magazine L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) La carriera distava per decollare ma è arrivata l’ennesima batosta. Questa notte nella sfida interna contro i Cavs, vinta 105-94 dai padroni di casa, la scelta numero 1 al draft 2018 è stata costretta a lasciare il campo dopo solo 4:25 dalla palla a due. L’esito degli esami è pessimo: rottura del legamento crociato anteriore e stagione finita. Un vero peccato dato che la guardia deistava giocando una stagione discreta a 12.9 punti e 5.4 assist di media. Il giocatore nella sua seppur giovane carriera è stato tormentato da problemi fisici e la speranza è che non subisca l’ennesimo contraccolpo psicologico. Lorenzo Mundi Photo credits per ulteriori aggiornamenti sul mondo del basket, clicca quiseguici sulla nostra pagina Facebookper tutte le news iscriviti a Metropolitan Magazine L'articolo proviene da ...

