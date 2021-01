Moderna, via libera Ema al vaccino. Prime dosi in Italia la prossima settimana (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo l’approvazione lo scorso 21 dicembre del vaccino Pfizer-BioNtech l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e la Commissione europea hanno definito “efficace e sicuro” quello dell’azienda statunitense Moderna. Per domani 7 gennaio è atteso anche il via libera da parte dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) e già dalla prossima settimana è previsto l’arrivo in Italia delle Prime dosi di Moderna, della cui distribuzione si occuperanno i militari. Il piano della Difesa prevede lo stoccaggio nell’hub nazionale di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1,3 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo l’approvazione lo scorso 21 dicembre delPfizer-BioNtech l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e la Commissione europea hanno definito “efficace e sicuro” quello dell’azienda statunitense. Per domani 7 gennaio è atteso anche il viada parte dell’Agenziana del farmaco (Aifa) e già dallaè previsto l’arrivo indelledi, della cui distribuzione si occuperanno i militari. Il piano della Difesa prevede lo stoccaggio nell’hub nazionale di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in1,3 milioni di ...

