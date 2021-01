Merrick Garland scelto da Biden come Procuratore Generale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il presidente eletto Joe Biden avrebbe deciso di nominare il giudice Merrick Garland come Procuratore Generale. L’annuncio ufficiale dovrebbe essere dato nelle prossime ore. Biden nominerà anche altri alti dirigenti del Dipartimento di Giustizia, del Dipartimento di Stato e della sicurezza nazionale. Chi è Merrick Garland? Il presidente eletto Joe Biden dovrebbe nominare Merrick Leggi su periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il presidente eletto Joeavrebbe deciso di nominare il giudice. L’annuncio ufficiale dovrebbe essere dato nelle prossime ore.nominerà anche altri alti dirigenti del Dipartimento di Giustizia, del Dipartimento di Stato e della sicurezza nazionale. Chi è? Il presidente eletto Joedovrebbe nominare

Ultime Notizie dalla rete : Merrick Garland Biden ha scelto il ministro della Giustizia: è Merrick Garland, che Obama nel 2016 voleva alla Corte Suprema Il Fatto Quotidiano Trump infiamma l'America: 4 morti e diversi feriti nell'assalto al Congresso

Il bilancio provvisorio degli scontri nella manifestazione di protesta dei fan di Donald Trump a Washington è di quattro morti, 13 feriti e 52 arresti a Washington, di cui 26 a Capitol Hill, secondo l ...

I trumpiani assaltano. Congresso evacuato, spari nell'edificio

I democratici di Joe Biden conquistano anche il Congresso dopo la Casa Bianca ma l’America è in fiamme, con scene di guerriglia mai viste davanti a Capitol Hill, scontri e proteste fomentate direttame ...

Il bilancio provvisorio degli scontri nella manifestazione di protesta dei fan di Donald Trump a Washington è di quattro morti, 13 feriti e 52 arresti a Washington, di cui 26 a Capitol Hill, secondo l ...I democratici di Joe Biden conquistano anche il Congresso dopo la Casa Bianca ma l'America è in fiamme, con scene di guerriglia mai viste davanti a Capitol Hill, scontri e proteste fomentate direttame ...