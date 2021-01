Maria De Filippi nonna, l’annuncio della conduttrice che fa felici i fan (Di giovedì 7 gennaio 2021) Maria De Filippi parla del suo futuro e annuncia quello che è il suo sogno più grande: diventare nonna. Novità in arrivo? Quest’estate Maria De Filippi ha raggiunto il ragguardevole traguardo delle nozze d’argento (25 anni di matrimonio) con l’uomo della sua vita. L’ennesimo traguardo di una vita che le ha regalato proprio tutto, dai L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 gennaio 2021)Deparla del suo futuro e annuncia quello che è il suo sogno più grande: diventare. Novità in arrivo? Quest’estateDeha raggiunto il ragguardevole traguardo delle nozze d’argento (25 anni di matrimonio) con l’uomosua vita. L’ennesimo traguardo di una vita che le ha regalato proprio tutto, dai L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stronzoroki : @im_a_stupidguy pensavo di diventare l’interprete di maria de filippi che sta sempre appiccicata ai manzi no non sc… - scemografia : RT @krist_2349: @rosmellomood Ma tanto Tommaso farà il caffè da MaRiA dE FiLiPpI - Ilee64153827 : @YrunaMakeAWish @veror__ Ti ricordo mauro marin il cazzaro che faceva casino!comunque vince chi è originale...tomma… - rory_csc03 : @katieb0204 Ma tT la vita le fotocopie raga è MARIA DE FILIPPI. Che poi le proposte di lavoro sono tt all' estero,… - lessoconlapeara : RT @goticoebarocco: Una fancam sulla nuova gavetta di Maria de Filippi, nonché colui che trascina l’edizione dal 14 Settembre, il solo e un… -