Incubo per un bimbo di 7 anni. A causa dei protocolli Covid per poco si sfiora la tragedia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sette anni, una guancia gonfia per un ascesso e 39 gradi di temperatura: l’ospedale Di Cristina lo indirizza a “Malattie infettive”, la madre non ci sta e lo porta a Villa Sofia dove viene ricoverato. “È stato un Incubo”, dice lo stesso protagonista, un bambino di Palermo. La mamma ha raccontato la loro odissea a Repubblica: “Per me – spiega la madre – l’Incubo è stata la sensazione di sentirmi abbandonata dai medici”. E per questo motivo ha presentato una denuncia ai carabinieri nei confronti dell’ospedale Di Cristina per omissione di soccorso. È lì che si era rivolta per il malore del figlio. Ma, a causa delle procedure Covid che stanno rischiando di far ancora più male ai soggetti non malati di Covid, si rischiano ogni giorno omissioni e tragedie. Il bambino, secondo il racconto ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sette, una guancia gonfia per un ascesso e 39 gradi di temperatura: l’ospedale Di Cristina lo indirizza a “Malattie infettive”, la madre non ci sta e lo porta a Villa Sofia dove viene ricoverato. “È stato un”, dice lo stesso protagonista, un bambino di Palermo. La mamma ha raccontato la loro odissea a Repubblica: “Per me – spiega la madre – l’è stata la sensazione di sentirmi abbandonata dai medici”. E per questo motivo ha presentato una denuncia ai carabinieri nei confronti dell’ospedale Di Cristina per omissione di soccorso. È lì che si era rivolta per il malore del figlio. Ma, adelle procedureche stanno rischiando di far ancora più male ai soggetti non malati di, si rischiano ogni giorno omissioni e tragedie. Il bambino, secondo il racconto ...

