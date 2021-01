Goffredo Bettini a TPI: “Ora basta chiacchiere, il Governo Conte è l’unica strada” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Goffredo Bettini, lei è indicato da tutti come uno dei più attivi nel tentativo di districare i nodi che affliggono la maggioranza di Conte. A che punto è la notte? Siamo nel mezzo di un impegnativo confronto programmatico. È stato modificato in positivo il Recovery Plan. Grazie, soprattutto, al lavoro del ministro Gualtieri che se n’è occupato direttamente. E c’è la volontà del presidente Conte di portare a sintesi i contributi dei vari partiti della maggioranza circa il programma di Governo fino alla fine della legislatura. Quindi sul Governo tutto bene? Intanto però la pandemia continua a galoppare e a Washington sono accaduti fatti gravissimi… Tutto bene solo se si fa presto. Se non prevalgono ripicche, calcoli di parte, strumentalità per perdere tempo. Perché di tempo non ne ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021), lei è indicato da tutti come uno dei più attivi nel tentativo di districare i nodi che affliggono la maggioranza di. A che punto è la notte? Siamo nel mezzo di un impegnativo confronto programmatico. È stato modificato in positivo il Recovery Plan. Grazie, soprattutto, al lavoro del ministro Gualtieri che se n’è occupato direttamente. E c’è la volontà del presidentedi portare a sintesi i contributi dei vari partiti della maggioranza circa il programma difino alla fine della legislatura. Quindi sultutto bene? Intanto però la pandemia continua a galoppare e a Washington sono accaduti fatti gravissimi… Tutto bene solo se si fa presto. Se non prevalgono ripicche, calcoli di parte, strumentalità per perdere tempo. Perché di tempo non ne ...

