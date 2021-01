GF VIP, per Signorini l’omosessualità è una scelta. Arcigay: ‘parole inesatte’ (Di giovedì 7 gennaio 2021) Signorini: l’omosessualità è una scelta, polemica al GF VIP Questa edizione del Gf Vip ha certamente puntato sulla lotta ai pregiudizi contro la comunità omosessuale, tuttavia non sono mancate polemiche recenti su alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini. Al conduttore va l’indubbio merito di aver dato spazio ai concorrenti di esprimersi e al pubblico di recepire i messaggi lanciati finora. Importante per Signorini anche il rapporto con la propria famiglia quando si fa coming out: il padre di Giacomo Urtis non accetterebbe che il figlio sia gay, ma Alfonso, durante la diretta, ha cercato di far riflettere tutti sulla scelta del chirurgo estetico. Leggi anche: >> Giacomo Urtis, ecco le inquiline della casa che hanno richiesto interventi estetici dopo l’uscita Un monito, però, ... Leggi su funweek (Di giovedì 7 gennaio 2021)è una, polemica al GF VIP Questa edizione del Gf Vip ha certamente puntato sulla lotta ai pregiudizi contro la comunità omosessuale, tuttavia non sono mancate polemiche recenti su alcune dichiarazioni di Alfonso. Al conduttore va l’indubbio merito di aver dato spazio ai concorrenti di esprimersi e al pubblico di recepire i messaggi lanciati finora. Importante peranche il rapporto con la propria famiglia quando si fa coming out: il padre di Giacomo Urtis non accetterebbe che il figlio sia gay, ma Alfonso, durante la diretta, ha cercato di far riflettere tutti sulladel chirurgo estetico. Leggi anche: >> Giacomo Urtis, ecco le inquiline della casa che hanno richiesto interventi estetici dopo l’uscita Un monito, però, ...

