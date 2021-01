Garcia | «Paquetá? Non sempre lucido…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo la vittoria del Lione sul Lens, il tecnico del Lione Rudiha analizzato la prestazione di Lucas Paquetà. Le sue parole Il tecnico del Lione Rudiha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 sul Lens commentando anche la prestazione di Lucas Paquetà. Le sue parole «Quando Paquetà è in forma gioca con lucidità, bravo a giocare di prima epericoloso in fase offensiva. Lucidità che gli manca quando si sente stanco ma è ancora molto giovane e ha ampi margini di miglioramento». Leggi su Calcionews24.com