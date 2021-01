Covid, Ricciardi: “Contagi aumenteranno, misure insufficienti” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ricciardi è chiaro, le misure prese dal Governo attualmente non sono sufficienti ad arginare i Contagi. E sulla riapertura scuole, dice chiaramente che si tratta di un’imprudenza. “Le soluzioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i Contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20mila casi al giorno, non ha senso.” Poi precisa che: “La circolazione del virus è ancora intensa. Questo stato di emergenza per altri sei mesi è necessario ma va colto in funzione dell’evidenza scientifica che ci dice una cosa ormai chiara: le misure per fermare la trasmissione di Sars-Cov-2 vanno mantenute in maniera coordinata sul territorio italiano e in modo comprensibile ai cittadini. Soprattutto devono essere applicate in maniera costante”. “Le pandemie sono fenomeni che durano anni, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 7 gennaio 2021)è chiaro, leprese dal Governo attualmente non sono sufficienti ad arginare i. E sulla riapertura scuole, dice chiaramente che si tratta di un’imprudenza. “Le soluzioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così icresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20mila casi al giorno, non ha senso.” Poi precisa che: “La circolazione del virus è ancora intensa. Questo stato di emergenza per altri sei mesi è necessario ma va colto in funzione dell’evidenza scientifica che ci dice una cosa ormai chiara: leper fermare la trasmissione di Sars-Cov-2 vanno mantenute in maniera coordinata sul territorio italiano e in modo comprensibile ai cittadini. Soprattutto devono essere applicate in maniera costante”. “Le pandemie sono fenomeni che durano anni, ...

