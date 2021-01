Covid, dall’Aifa via libera al vaccino Moderna (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato il Covid 19 Vaccine Moderna per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (Covid-19) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni.Molto soddisfatto il direttore generale, Nicola Magrini: “Salutiamo con entusiasmo la possibilità di mettere a disposizione un secondo strumento per questa campagna vaccinale che sta raggiungendo ottimi risultati in Italia. Si tratta di un vaccino sostanzialmente equivalente rispetto al primo, con dati molto convincenti rispetto a tutte le popolazioni a rischio”.“La scienza ci ha fornito in pochissimo tempo un’altra arma potentissima ed efficace che sicuramente potrà incidere da subito sulla salute dei soggetti più a rischio, ma anche limitare la circolazione del virus se, come è auspicabile e come sta in affetti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato il19 Vaccineper la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (-19) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni.Molto soddisfatto il direttore generale, Nicola Magrini: “Salutiamo con entusiasmo la possibilità di mettere a disposizione un secondo strumento per questa campagna vaccinale che sta raggiungendo ottimi risultati in Italia. Si tratta di unsostanzialmente equivalente rispetto al primo, con dati molto convincenti rispetto a tutte le popolazioni a rischio”.“La scienza ci ha fornito in pochissimo tempo un’altra arma potentissima ed efficace che sicuramente potrà incidere da subito sulla salute dei soggetti più a rischio, ma anche limitare la circolazione del virus se, come è auspicabile e come sta in affetti ...

