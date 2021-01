Centro Solidale “Bene Attivi” | è arrivata la befana | festa e doni per i più piccoli

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutovento – L’Epifania, come annuncia un famoso detto popolare, “tutte le feste porta via”. Una grandededicata soprattutto ai più, nel rispetto delle norme anti Covid, quella svoltasi nel”, sito in piazza Enrico Maria Fusco 6-7, al quartiere Santa Maria degli Angeli divento. L’iniziativa promossa dalla Proloco Samnium del presidente Pino Petito e dall’associazione “Giovanni De Toma” del presidente Alessio De Toma, ha visto la partecipazione delle famiglie censite, venute in compagnia dei piùper incontrare la simpatica(Giusy Agostinelli). Lo staff del, composto dai volontari ...

ilvaglio1 : Benevento - Arriva la Befana al centro solidale 'Bene Attivi' #eifania #prolocosamnium #pinopetito #carmencoppola… - News_24it : E se il motivo vero del rifiuto di candidarsi fosse che Roma è ingestibile e non c’è uno straccio di visione rifor… - Strill_it : Progetto Reggio Solidale del centro comunitario Agape e del movimento di volontariato italiano, al via bando serviz… - CSVSalerno : Tombolata turistica solidale, domenica 3 gennaio 2021, con il CTG Salerno #man2020 Centro Turistico Giovanile Picen… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Solidale

anteprima24.it

La spesa solidale per le famiglie in difficoltà raddoppia: è questa l’iniziativa natalizia del Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese,... Scopri di più ...L’Epifania, come annuncia un famoso detto popolare, “tutte le feste porta via”. Una grande festa dedicata soprattutto ai più piccoli, nel rispetto delle norme anti Covid, quella svoltasi nel Centro So ...