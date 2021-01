Briatore ed Elisabetta Gregoraci felici con Nathan a Dubai, lui le fa una dedica (Foto) (Di giovedì 7 gennaio 2021) Flavio Briatore tutela e protegge la sua famiglia, anche se Elisabetta Gregoraci è l’ex moglie (Foto). Con un post da Dubai ha detto tutto senza dire molto, restando ben distante dai gossip che riguardando la Gregoraci, a lui interessa la serenità di suo figlio Nathan, la serenità della sua famiglia. Sono tutti e tre insieme a Dubai, Elisabetta li ha raggiunti dopo il Capodanno con il GF VIP e adesso si godono il sole, le belle giornate e il meglio lontani dai pettegolezzi. Briatore gestisce parte dei suoi affari a Dubai, Elisabetta Gregoraci non si allontana troppo da lui. La partecipazione al reality show di Canale 5 ha messo in serio pericolo il loro rapporto ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 gennaio 2021) Flaviotutela e protegge la sua famiglia, anche seè l’ex moglie (). Con un post daha detto tutto senza dire molto, restando ben distante dai gossip che riguardando la, a lui interessa la serenità di suo figlio, la serenità della sua famiglia. Sono tutti e tre insieme ali ha raggiunti dopo il Capodanno con il GF VIP e adesso si godono il sole, le belle giornate e il meglio lontani dai pettegolezzi.gestisce parte dei suoi affari anon si allontana troppo da lui. La partecipazione al reality show di Canale 5 ha messo in serio pericolo il loro rapporto ma ...

