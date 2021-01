Bitcoin vola a record 40 000 dollari | raddoppiato in un mese

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilsopra i 40.000, segnando un nuovo. In meno di unil suo valore è. E, inoltre, sfonda i mille miliardi diper la prima volta il valore di mercato...

Il suo valore è raddoppiato in meno di un mese, proprio nel giorno in cui il mercato delle criptovalute ha toccato i mille miliardi ...Il Bitcoin vola sopra i 40.000 dollari, segnando un nuovo record. In meno di un mese il suo valore è raddoppiato.