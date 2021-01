Biathlon | sprint maschile Oberhof 1 2020 in tv | data | orario e come vederla in diretta

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il programma della prima10 km di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Si riparte dopo la pausa natalizia con il primo dei due weekend nella località in Germania. L’azzurro Lukas Hofer va a caccia di un buon piazzamento. L’evento, previsto venerdì 8 gennaio alle ore 14:15, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon sprint

Biathlon Coppa del Mondo, prima sprint femminile Oberhof 2020 in tv. Data, orario d'inizio, quando è e come vederla in streaming.Biathlon Coppa del Mondo, prima sprint maschile Oberhof 2020 in tv. Data, orario d'inizio, quando è e come vederla in streaming.