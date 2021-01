A Modena alcuni sanitari hanno chiamato i parenti per vaccinarsi con le dosi "avanzate" (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Vaccini anti Covid sono stati somministrati ai parenti di alcuni operatori sanitari che, a fine giornata, hanno pensato di contattare i loro familiari per non sprecare le dosi in eccesso che non si sarebbero potute utilizzare il giorno dopo. parenti che, non appartenendo alle categorie scelte per questa prima fase, non avevano il diritto di ricevere la vaccinazione. È successo martedì scorso nel centro unico di Baggiovara, a Modena. La notizia, anticipata dalla 'Gazzetta di Modena', è stata confermata dall'Ausl della città emiliana che ha fermamente condannato l'episodio. "Quanto avvenuto non risponde ad alcuna direttiva o indicazione fornita dall'Azienda", è il commento dell'Ausl modenese che ha avviato un'istruttoria urgente per individuare ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Vaccini anti Covid sono stati somministrati aidioperatoriche, a fine giornata,pensato di contattare i loro familiari per non sprecare lein eccesso che non si sarebbero potute utilizzare il giorno dopo.che, non appartenendo alle categorie scelte per questa prima fase, non avevano il diritto di ricevere la vaccinazione. È successo martedì scorso nel centro unico di Baggiovara, a. La notizia, anticipata dalla 'Gazzetta di', è stata confermata dall'Ausl della città emiliana che ha fermamente condannato l'episodio. "Quanto avvenuto non risponde ad alcuna direttiva o indicazione fornita dall'Azienda", è il commento dell'Ausl modenese che ha avviato un'istruttoria urgente per individuare ...

LuisaRagni : RT @ilgiornale: Alla fine della seduta vaccinale, con alcune dosi di vaccino avanzate e in scadenza, alcuni operatori hanno chiamato i loro… - il_BisCottone : RT @ilgiornale: Alla fine della seduta vaccinale, con alcune dosi di vaccino avanzate e in scadenza, alcuni operatori hanno chiamato i loro… - Amliw69 : RT @ilgiornale: Alla fine della seduta vaccinale, con alcune dosi di vaccino avanzate e in scadenza, alcuni operatori hanno chiamato i loro… - hele_fr : RT @ilgiornale: Alla fine della seduta vaccinale, con alcune dosi di vaccino avanzate e in scadenza, alcuni operatori hanno chiamato i loro… - adriano62ac : RT @ilgiornale: Alla fine della seduta vaccinale, con alcune dosi di vaccino avanzate e in scadenza, alcuni operatori hanno chiamato i loro… -