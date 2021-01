Vlahovic | «Con Milinkovic siamo amici | ma quel salvataggio sulla linea…»

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dusanè intervenuto ai microfoni di Dazn: le parole dell’attaccante della Fiorentina dopo il match contro la Lazio Dusanè intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Lazio-Fiorentina: «Ildi? Con luiin Nazionale, l’ho mandato apaese, ma in maniera amichevole, quando ha salvatogol. Con Kouame in campo mi sono trovato bene quando è entrato. Stiamo dando tutto, ma se non riusciamo ad ottenere risultati dobbiamo cpaire dove sbagliamo. Penso che stiamo lavorando bene. Ringrazio Prandelli che mi ha fatto rigorista, mi permette di segnare di più». Leggi su Calcionews24.com

eclipsedlunatic : RT @D_Tirinnanzi: Sottinteso che nessuno parli con la squadra, se Vlahovic chiede di giocare con Kouamè e gli allenatori delle altre ammett… - D_Tirinnanzi : Sottinteso che nessuno parli con la squadra, se Vlahovic chiede di giocare con Kouamè e gli allenatori delle altre… - MatteoDovellini : Prandelli: 'Kouamé con #Vlahovic? Abbiamo verticalizzato di più e costruito meno ma poi diventi prevedibile alzando… - MatteoDovellini : Vlahovic: 'Con Kouame accanto è stato facile, ci capiamo e quando giochiamo insieme, va tutto bene' #Fiorentina #Vlahovic #Kouame - Fiorentinanews : #Prandelli: 'Abbiamo fatto una grande prestazione, la strada è giusta. #Vlahovic con un attaccante? Se si alza semp… -

Roma, 6 gennaio 2020 - Trasferta amara per la Fiorentina che perde contro una Lazio non trascendentale, ma molto più brava dei viola a creare e a realizzare le occasioni. Una sconfitta che fa male per ...Le punte regalano a Inzaghi la prima vittoria del 2021, ma la squadra soffre nel finale per il rigore di Vlahovic e mostra una condizione fisica ancora ...