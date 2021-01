Un rimpasto di Governo per chiudere la crisi. Ma Conte non si tocca. I 5S disposti a trattare sui ministri. Ma il premier non darà le dimissioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il countdown sulla consegna a Palazzo Chigi del testo definitivo del “Recovery plan” è partito. È questione di ore, dicono alcuni a cominciare dal ministro degli Affari Esteri Enzo Amendola. Che tuttavia non siano solo voci quelle che raccontano di una profonda crisi in cui è piombato il Governo guidato da Giuseppe Conte, lo rivela il fatto che, nonostante tale prossima scadenza, ancora nulla si sa di quando verrà fissato il Consiglio dei ministri per discutere nel merito la tanto discussa bozza. “Urge – dicono fonti governative – prima un confronto tra Renzi e Conte”. Quel che pare, a sentire il leader di Italia Viva, è che col testo così com’è è molto probabile che Iv esca dalla maggioranza. Cosa potrebbe accadere dopo? Tanti gli scenari battuti e perlustrati non solo dai giornali nei giorni scorsi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il countdown sulla consegna a Palazzo Chigi del testo definitivo del “Recovery plan” è partito. È questione di ore, dicono alcuni a cominciare dal ministro degli Affari Esteri Enzo Amendola. Che tuttavia non siano solo voci quelle che raccontano di una profondain cui è piombato ilguidato da Giuseppe, lo rivela il fatto che, nonostante tale prossima scadenza, ancora nulla si sa di quando verrà fissato il Consiglio deiper discutere nel merito la tanto discussa bozza. “Urge – dicono fonti governative – prima un confronto tra Renzi e”. Quel che pare, a sentire il leader di Italia Viva, è che col testo così com’è è molto probabile che Iv esca dalla maggioranza. Cosa potrebbe accadere dopo? Tanti gli scenari battuti e perlustrati non solo dai giornali nei giorni scorsi, ...

CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - CarloCalenda : Ho tendenzialmente rinunciato a capire come andrà a finire questa soap della #crisidigoverno. Ma se il rimpasto por… - CalabriaTw : Siamo il Paese d'Europa con il più alto tasso di mortalità da #coronavirus, il più danneggiato economicamente, ma s… - smilypapiking : RT @Linkiesta: Il premier è terrorizzato dall’idea di ridiscutere daccapo tutti i ministeri, punta a un semplice rimpasto senza crisi forma… - 1958Aldo : RT @gabelmanu: Sto rimpasto sarà un’altra calata di braghe e non è detto che il governo resti in piedi , arriverà presto un altro ricatto @… -

Ultime Notizie dalla rete : rimpasto Governo Governo: il toto-rimpasto e il valzer dei ministri la Repubblica Gli scenari della crisi / Crisi al buio

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, come ha più volte anticipato, in occasione del Consiglio dei ministri chiamato a esaminare la bozza della ...

Dai riti pagani al "no" ai re Magi: così è nata la leggenda della nostra Befana

La Befana è una figura folkloristica legata alle festività natalizie, tipica di alcune regioni italiane, oggi amata e festeggiata in tutto lo Stivale.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, come ha più volte anticipato, in occasione del Consiglio dei ministri chiamato a esaminare la bozza della ...La Befana è una figura folkloristica legata alle festività natalizie, tipica di alcune regioni italiane, oggi amata e festeggiata in tutto lo Stivale.