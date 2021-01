Traffico Roma del 06-01-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e buon mercoledì 6 gennaio in studio Massimo Vischiscorrevole al momento sulle strade della Capitale non si rilevano difficoltà regolarmente trans abile anche il raccordo anulare sull’intero anello Oggi ultimo giorno in zona rossa da domani il Lazio come il resto d’Italia diventerà zona Gianna per 48 ore rafforzata dal DVD spostamenti tra regioni ma con negozi aperti compresi bar e ristoranti quest’ultimi fino alle 18 Poi nel weekend il Nobel 10 gennaio zona arancione nazionale per i dettagli di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità