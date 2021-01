Torna in carcere con 17 ovuli di cocaina nello stomaco: uno si rompe, detenuto gravissimo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, nell’Avellinese, è ricoverato in condizioni gravissime da lunedì dopo essere rientrato in carcere con 17 ovuli di cocaina nello stomaco. L’uomo, che aveva lasciato la struttura per un permesso, al rientro nel penitenziario si è sentito male perché uno degli involucri ingeriti si è rotto. Le sue condizioni, secondo i sindacalisti dell’Osapp, sono molto gravi e rischia la vita. “La Polizia Penitenziaria, – commentano Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo dell’Osapp – insieme con il ritrovamento dei 100 grammi di hashish ieri nel carcere di Avellino, ha sventato una sorta di ‘droga party della Befana’, dimostrando, ancora una volta, elevate capacità professionali, malgrado le forti criticità e difficoltà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Unneldi Bellizzi Irpino, nell’Avellinese, è ricoverato in condizioni gravissime da lunedì dopo essere rientrato incon 17di. L’uomo, che aveva lasciato la struttura per un permesso, al rientro nel penitenziario si è sentito male perché uno degli involucri ingeriti si è rotto. Le sue condizioni, secondo i sindacalisti dell’Osapp, sono molto gravi e rischia la vita. “La Polizia Penitenziaria, – commentano Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo dell’Osapp – insieme con il ritrovamento dei 100 grammi di hashish ieri neldi Avellino, ha sventato una sorta di ‘droga party della Befana’, dimostrando, ancora una volta, elevate capacità professionali, malgrado le forti criticità e difficoltà ...

