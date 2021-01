Stroppa e Fonseca post Crotone-Roma

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il match all’Ezio Scida disi conclude 3 a 1 per i giallorossi, vittoriosi grazie alla doppietta di Borja Mayoral e al rigore realizzato da Mkhitaryan.Giovannie Paulohanno commentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? L’allenatore delGiovanniha usato queste parole in conferenza stampaper commentare la sconfitta subita: “Negli episodi non siamo stati così bravi. Noi poco bravi nel primo tempo, specie a livello caratteriale e ciò è stato trasmesso alla squadra. Lain tre occasioni ha fatto tre gol, abbiamo rischiato la debacle ma la squadra ha ...