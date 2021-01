Serie A, le probabili formazioni di Sampdoria-Inter: quote dei bookmakers e dove vedere la gara in tv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ancora tre ore è sarà Sampdoria-Inter.Alle 15.00, i blucerchiati sfideranno i nerazzurri per la gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: i padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive sono alla ricerca del riscatto, la formazione ospite, invece, va a caccia della "nona sinfonia" sperando di poter raggiungere la vetta della classifica, attualmente impegnata dal Milan.Le quote e i pronostici dei bookmakers, vedono i nerazzurri di Antonio Conte nettamente favoriti. La vittoria della formazione di Claudio Ranieri ( segno 1), infatti,è data a 5.70, mentre quella ospite ( segno 2) è quotata a 1.57. Il pareggio tra le due squadre è stabile a 4.20. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport.Sampdoria in ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ancora tre ore è sarà.Alle 15.00, i blucerchiati sfideranno i nerazzurri per lavalevole per la sedicesima giornata del campionato diA: i padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive sono alla ricerca del riscatto, la formazione ospite, invece, va a caccia della "nona sinfonia" sperando di poter raggiungere la vetta della classifica, attualmente impegnata dal Milan.Lee i pronostici dei, vedono i nerazzurri di Antonio Conte nettamente favoriti. La vittoria della formazione di Claudio Ranieri ( segno 1), infatti,è data a 5.70, mentre quella ospite ( segno 2) è quotata a 1.57. Il pareggio tra le due squadre è stabile a 4.20. Lasarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport.in ...

