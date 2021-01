Salerno | comune e Rotaract consegnano 500 pasti caldi a famiglie bisognose

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Oggi 6 Gennaio per iniziativa deldie delEst e la collaborazione di sei ristoratori saranno consegnati 500della città e doni per i più piccoli. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Consigliere comunale Fabio Polverino insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano ed ha visto il coinvolgimento della Caritas die delle parrocchie Maria SS. del Rosario di Pompei, Sacro Cuore, Gesù Redentore, Santa Margherita, Parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano. “In un momento delicato e difficile come quello che stiamo attraversando – dichiara il Consigliere Fabio Polverino – fare ...