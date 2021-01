Roma, grave incidente per Morgan De Sanctis. Le sue condizioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De Sanctis ha subito un grave incidente automobilistico nella notte. E’ ricoverato al Policlinico Gemelli web sourceBrutto incidente nella notte per Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo della Roma, a bordo della sua automobile, è rimasto coinvolto in uno scontro decisamente grave ed è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli. Le sue condizioni al momento sembrano stabili ed il dirigente non è in pericolo di vita. (In aggiornamento) Leggi su instanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Deha subito unautomobilistico nella notte. E’ ricoverato al Policlinico Gemelli web sourceBruttonella notte perDe. Il direttore sportivo della, a bordo della sua automobile, è rimasto coinvolto in uno scontro decisamenteed è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli. Le sueal momento sembrano stabili ed il dirigente non è in pericolo di vita. (In aggiornamento)

