Roberto Maroni dimesso dal Besta di Milano/ “È stata dura ma è tutto sotto controllo” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Torna a casa Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia, dopo il ricovero di ieri a seguito di un mancamento in casa: gli ultimi aggiornamenti Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Torna a casa, ex governatore della Lombardia, dopo il ricovero di ieri a seguito di un mancamento in casa: gli ultimi aggiornamenti

Agenzia_Ansa : Malore in casa per Roberto Maroni, ex governatore lombardo e candidato sindaco per la Lega a #Varese. Cadendo ha ba… - SkyTG24 : Roberto Maroni dopo il ricovero in ospedale: “È stata dura, ora tutto sotto controllo” - Fprime86 : RT @SkyTG24: Roberto Maroni dopo il ricovero in ospedale: “È stata dura, ora tutto sotto controllo” - leggoit : Roberto Maroni dimesso dopo il malore: «È stata dura ma ora è tutto sotto controllo» - statodelsud : Roberto Maroni dopo il ricovero in ospedale: “È stata dura, ora tutto sotto controllo” -